Ukeslutt 17.06.2017

Glem julestria, nå er junistresset over oss. Flere barn ble sluppet ut fra vinduene under dødsbrannen i London. Katrine Sommerheim tok i mot et lite barn under en dødsbrann for 10 år siden.Det holder ikke bare å gjøre fotballaget ditt godt, du må også gjøre MOTSTANDERNE gode, mener barnefotballtrener.

Sist sendt på NRK Alltid Nyheter lør 17. juni 2017 kl. 16:03