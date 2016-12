Lønsj

Fredag - Lønsj er et daglig underholdningsprogram Les mer på NRK P1 med litt tull, litt tøys og litt fantastiske fakta som du aldri i verden hadde trodd du skulle få høre. Med Are Sende Osen, Torfinn Borkhus og tusenvis av lyttere over hele landet. Velbekomme!