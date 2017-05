P3 Dokumentar

De tolv trinn - For ikke lenge Les mer siden var «Truls» (26) hjemløs. Han var ingen fillete uteligger, men en festkledd fyr med en øl i hånda. Det var to grunner til at han alltid var på jakt etter nachspiel: For det første ville han drikke og røyke mer, og for det andre ville han finne et sted å sove for natta. Nå er det annerledes. Det er nøyaktig 400 dager siden han rusa seg forrige gang. Mye av grunnen til at han klarer å holde seg rusfri, er tre ukentlige møter i organisasjonen Anonyme Narkomane. Som navnet indikerer, er anonymiteten til deltakerne avgjørende. Nå inkluderer de en utenforstående for aller første gang. P3 Dokumentar fikk være flue på veggen gjennom et helt møte. Se og les mer her: http://p3.no/dokumentar/de-tolv-trinn/