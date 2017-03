P3 Dokumentar

Strandstudentene - - Jeg kan skjønne Les mer at folk tenker at dette ikke er så seriøst, for vi ligger jo ute og soler oss. Men vi leser samtidig, sier Martine Moen (20). Hun er på Bali for å ta fagene ex.phil., ex.fac. og kulturforståelse. De siste årene har dette studieopplegget fått mye oppmerksomhet i mediene, samtidig som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Kunnskapsdepartementet har forsøkt å legge ned hele opplegget. – Grunnen til at vi var kritiske til de såkalte «badestudiene», var at vi så at det var norske studier, med norske forelesere og norske elever, plassert rundt om i verden fordi det var fint å være der – ikke fordi det var kulturutveksling, forteller Henrik Asheim (H). Er dette slutten for «badestudiene»? For samtidig som Martines eksamen er like rundt hjørnet, går det et rykte om at dette blir det siste året med norske studier på Bali. Se og les mer her: http://p3.no/dokumentar/strandstudentene