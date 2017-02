Salongen 13.02.2017

Hanne Krogh var ateist fram til hun var i trettiåra. Da valgte hun å tro for å få en ramme rundt livet sitt og et vitne. Hun har hatt flere opplevelser av at det finnes noe større enn seg selv, for eksempel da hun kom til Bettans barndomshjem for første gang og oppdaget at de hadde samme bilde på veggen som i hennes eget. Hun har vært insisterende selvgående hele livet og nesten alle prosjektene hennes har startet i hennes eget hode. Mange tror at de som alltid er blide og vennlige aldri har møtt motgang i livet, men Hanne tror ofte det kan være motsatt. Det gjelder bare å velge lyset framfor mørket. Da hun var femten, vant hun Melodi Grand Prix og reiste Europa rundt på egenhånd og flyttet til Oslo for å leve ut Skam anno 1970-tallet på Hartvig Nissen og la grunnlaget for sine viktigste vennskap. Poet Ruth Lillegraven lager et glasskap til Bobbysocks.

