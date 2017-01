Kulturhuset hovedsending

I går · Kulturhuset - Når Stavanger Les mer skulle øve på skumle fremtids-scenarioer for å lære om terror og andre farer tok de kontakt med forfatterne. Beredskaps-byråkratene ble sendt på skrivekurs. ** Vi anmelder to ferske bøker: En blodfersk norsk dystopisk postapokalyptisk sci-fi-arbeiderroman signert Lasse Fosshaug falt i smak og Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveits bok om Syria gir et imponerende overblikk. ** Hatet mot journalister var enormt under Trumps folkemøter. Midt i folkemengden sto en nordmann med pressekort. I nesten ett år halset Are Tågvold Flaten etter kandidatene, nå kommer boka "Sirkuset". ** Anders Eiebakke har gjort det til sin kunst å jobbe med droner, og i desember ble hans utsmykning av Datatilsynets lokaler vist for første gang. Der spiller droner en sentral rolle. ** Ola G. Furuseth leser novellen "Asylhistorien og sannheten" av Hassan Blasim.