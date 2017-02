Ekko

Torsdag - * Oljefondet og aksjar Les mer - kva skjer med etikken? Og er det nok pengar i å investere i etisk rett og berekraftig verksemd, om målet er å sikre norsk velferd? * Galileis sprengde univers. For meir enn 400 år sidan gjorde oppdaginga av Jupiters månar at verdsbildet vårt blei endra fullstendig. * Mørkets fyrste har slått seg ned på Svalbard. Det er oppdaga ein ny djupvassmanet på Svalbard. * Dommedag er rett rundt hjørnet. Statistikken viser at me kan vere nærmare livets utsletting enn me kunne tenke oss. * Abels tårn ekstra - magnetfelt og klima * Når det å ta val blir vanskeleg. Kvifor er nokre av oss beslutningsvegrarar?