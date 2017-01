Kulturhuset hovedsending

I går · Kulturhuset - Når Donald Les mer Trump utnevner sin egen svigersønn til seniorrådgiver, utfordrer han lover som har røtter tilbake til Italia på 1400-tallet. Vi skal finne ut hva nepotisme er, og se at politikk var intrigefullt, da som nå. ** Med sine fargerike iscenesatte fotografier har Marianne Blankenberg vunnet seg en solid posisjon i norsk fotohistorie. Men at hun også maler og faktisk alltid har malt, kom som en overraskelse på vår kunstkritiker Mona Pahle Bjerke, som har sett Blankenbergs maleriutstilling. Anmeldelsen får du i Kulturhuset i dag. ** Verden har ikke alltid sett ut som den gjør nå. Nye land og stater opprettes, og like mange forsvinner igjen, mange av dem kort tid etter at de oppsto. Arkitekt og forfatter Bjørn Berge tar for seg Landene som forsvant i sin bok med samme navn, og i vår radioserie her i Kulturhuset. ** I norsk poesi de siste årene, har man sett en tendens til at flere finner opp sitt eget språk. En av disse er Catherine Blaavinge Bjørnevog som har laget sin egen gammelnorske nynorskvariant. Debutboka hennes ble rost av et stort antall kritikere, men hva er det med dette språket som funker – og hvor kom det egentlig fra? ** Lørdag er det premiere på en forestilling som er basert på låter og tekster av nettopp Stein Torleif Bjella. Oppsetningen har fått tittelen "Kan nokon gripe inn". Låtmaterialet er samlet fra Bjellas fire album. De er plukket fra hverandre og bygd opp igjen til en historie som utspiller seg på en togstasjon på bygda. ** Hvordan går det når to studenter i 20-årene starter sitt eget forlag, skriver, markedsfører og trykker opp sin egen kriminalroman helt uten erfaring fra bokbransjen? Økonomistudentene Ivar Aase og Jan Inge Wig utfordret den etablerte forlagsbransjen og kastet seg ut i bokmarkedet med boka "Jernspøkelset".