Seriebeskrivelse

Underholdende folkeopplysning fra hele Norge til hele Norge!

Episodebeskrivelse

Har du hørt om den tissatrengte svensken som måtte ligge ned i et baksete - og gjemme seg på et kontor - helt til kysten var klar? Vi gir deg landslagstrener trener Lars Lagerbäcks hemmelige reise til Ullevaal. Slengte president Trump plutselig på røret da han snakka med australias statsminister? Vi snakker om å få avslutta telefonsamtalen når du bare ikke vil prate mer! Vi ser også på begrepet "flagge ut", og møter folk som har ligget nesten en uke i kø for en flaske vin. Vi avslutter serien Dobbel kjærlighet: Hvordan er det å være polyamorøs - å ha et forhold til flere på en gang? Og så får du historien om mannen som skulle selge oppvaskmaskin, og endte med mange nye venner.