Nitimen 04.04.2017

Hvordan koker du egget ditt? Dagens første gjest er kokk og matskribent Christoffer Sjuve som har skrevet boka "egg". Han skal hjelpe oss med oppskrifter og koketider én gang for alle. Vi sender også reporter Øyvind ut på gata for å høre med folk flest: Hvordan koker du egget ditt? Vi får også besøk av journalist og skribent Lene Julsen som traff mannen sin i 2009. Den gang så hun for seg deres liv sammen, og barna de skulle få. Etter hvert gikk det opp for henne at kjæresten var et spesialtilfelle. En som snakket mer med sykkelen enn med henne. Nå har hun skrevet boka "NATURMANNEN OG JEG" - «Han lovet meg aldri gull, bare grønne skoger». Har hun funnet balansen i forholdet? Her blir det gode tips på veien! Og som alltid på en tirsdag får du time hos fastlegen vår Trond Viggo Torgersen. I dag skal det handle om cellene våre. Er det slik at hjernecellene våre ikke fornyes? Og hvorfor kan vi gro sår, men ikke nye lemmer?

Sist sendt på NRK P1 tirsdag kl. 09:03

Alltid tilgjengelig