Studio 2 - P2

I går · Studio 2 - Holocaust-sentret Les mer i Oslo skal utvide med et tilbygg. Gjennom en arkitektkonkurranse har det i dag blitt kåret en vinner som skal bygge dette. Hvorfor trengs dette tilbygget, og burde ikke Quislings gamle hovedkvarter få stå der uberørt, i all sin gru? ** Bernie Sanders tapte nominasjonskampen mot Hilary Clinton, og dermed var venstresiden ute av det demokratiske partiet, trodde mange. Nå vokser det frem en sosialistisk parallell til den konservative Tea Party-bevegelsen. ** Hva hadde Folkeeventyrene vært uten Kittelsen og Wærenskiold? Du kan fremdeles gå i hvilken som helst bokhandel og finne Asbjørnsen og Moe i illustrert utgave. Men dagens voksenlitteratur består stort sett av skrift, kanskje ett og annet fotografi i historiske verker. Men hvor er det blitt av illustrasjonene? ** Det er fredag, så vi har gjort klart til platedate her i Studio 2. Dagens platedetere er artist Øystein Greni og regissør Zaradasht Ahmed.