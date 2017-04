Ekko 11.04.2017

* Menn og sorg. Korleis reagerer menn og kvinner ulikt på sorg? * Badboy - Trond Einar Frednes. Han har vore ein av landets farlegaste kriminelle, men arbeider no med å førebygge at unge hamnar i same situasjon. * Kva skal me med all denne myra? Jau, myra både lagrar karbon, dempar flaum og fungerer som matfat for utryddingstruga fugleartar. * Kong Rikard III - eit offer for propaganda? Var han, som Shakespeare skildrar han, ein vondsinna tyrann, eller tvert om ein framstegsvennleg konge? * Datamaskinen blir din meisterkokk. Kan ein smake forskjell på ein smoothie laga av ein merittert kokk og ein smoothie der ingredensane er føreslåtte av ein datamaskin?

