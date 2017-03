Seriebeskrivelse

Her finner du hovedsendingene til Ekko - et aktuelt samfunnsmagasin som sendes hverdager og lørdager

Episodebeskrivelse

Matsykdommene er på vei tilbake Tarmbakterier i spekepølsa, salmonella i egg og resistente bakterier i kyllingfileten. Sykdommer som smitter gjennom mat og drikke er på frammarsj, og en globalisert verden får mye av skylda. Er det mulig å hindre at farlig mat havner på norske middagsbord? Magnetiske monopoler Også fysikere har sine avskyelige snømenn og Loch-Ness Monstre. Ting og tang som ingen har sett, som mange tviler på at kan eksistere - men som allikevel blir lett etter med lys og lykte. Nå meldes det om at én slik sjøorm er observert, den hemmelighetsfulle monopolen. En blind mann på jakt etter bilder Når 80 prosent av inntrykkene dine kommer fra de øye fanger - hva er det da som skaper bildene for blinde Bjørn Throndsen? Han har funnet sin helt spesielle metode. Jakten på DNA-sporet Først 17 år etter drapet på Kristin i Larvik fant rettsmedisinerne i fjor DNA i spor som var sikret fra åstedet. Hva har skjedd med DNA-analysene i løpet av disse årene som gjør det mulig og hvordan kan arvestoffet vårt brukes til å dømme folk i fremtiden? Skihoppets fysikk Hva skjer under et perfekt skihopp? Hvordan er det i det hele tatt mulig å sveve 250 meter gjennom lufta med bare ski på beina? Vi tjuvstarter Kollen- helga i mars med å forsøke å forstå skihoppets fysikk. Et uheldig dunk i hodet Rundt 4000 blir innlagt for hjernerystelse hvert år og de flere tror at det går over av seg selv. Nina Birgitte Peersen fikk diagnosen lett traumatisk hjerneskade et halvt år etter at hun dunket hodet i et skap. Det er fire år siden. Peersen har forsøkt å jobbe, men hodesmertene gjør det umulig.