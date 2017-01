Seriebeskrivelse

Her finner du hovedsendingene til Ekko - et aktuelt samfunnsmagasin som sendes hverdager og lørdager

Episodebeskrivelse

Menn er krig og kvinner er fred, eller? Menn er krig, mens kvinner er fred. Er det ikke sånn da? Det er bildet vi får av konflikter og kriger. I virkeligheten flutter kvinner seg til IS, gjemmer terrorister og slåss som soldater. Hvorfor forteller ikke journalistene disse historiene? Trådløs bestemor Hva er viktig for deg hvis du må på sykehjem? For 83 år gamle Kari er wifi det viktigste. Både for å komme på nett og kunne bruke den avanserte digitale strikkemaskinen. Wifi er viktig, og så vil hun kunne spille piano hele natta. Egentlig ville hun gjerne bodd i kollektiv, men mannen vil helst bo hjemme i huset. ADHD hos voksne I hver skoleklasse fins det - gjennomsnittlig - ett barn med diagnosen ADHD: Et barn som har store problemer med å konsentrere seg og ta imot beskjeder, som slett ikke klarer å sitte stille, ikke klarer å vente på tur og som ofte handler før det har fått tenkt seg om. Men hva skjer når ADHD barna blir voksne? Ambassadørens Australia Rundt 10 000 nordmenn bor her, men mange australiere oppgir også at de har norsk tilhørighet. Ambassadør Unni Kløvstad og familien har bodd her i 2 og et halvt år, de mange kenguruene blitt et helt hverdagslig syn.