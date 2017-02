Salongen

28. november - Eline Lund Fjæren Les mer skriver like godt om ensomhet som Hamsun, til tross for at hun bare er 22 år, mener hennes venn Finn Skårderud. Etter videregående flyttet hun da også til Bergen for å skrive og være aleine. Det gjorde henne nesten ekstatisk, men også så rar at hun måtte unnskylde seg til folk hun møtte på gata fordi hun sa så mye snodig. I barndommen løy hun mye, blant annet om at hun hadde masse hester og at hun nesten ble kidnappet på vei hjem i mørket – også koste hun seg med å få trøst. Hun har også valgt å bli veganer, noe som ble mottatt med blandede følelser i jegerfamilien. Mira Berggrav Refsum forteller en salonghistorie om et kyss – og en løgn.