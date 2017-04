P3 Dokumentar

Avslått - Majid Khalili kom til Les mer Norge i oktober 2015, som flyktning fra Afghanistan. Han tok raskt til seg det norske språket, og allerede høsten 2016 var han klar for å begynne i en vanlig førsteklasse på Røros videregående skole. Han klarte seg godt – fikk sekser i matte, femmer i engelsk og firer i norsk. Så kom beskjeden Majid fryktet: Avslått asylsøknad. UDI tror ikke at Majid er 17 år, slik han selv hevder at han er. Han tilhører en gruppe som nesten alltid får avslag på asylsøknaden sin: Enslige, afghanske menn. Mange av disse forsvinner når de får avslag. Selv har Majid valgt å anke avslaget sitt. Hva gjør han hvis han får nye dårlige nyheter? Se og les mer her: http://p3.no/dokumentar/avslatt/