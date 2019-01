Seriebeskrivelse

NRK P3s ukentlige fotballpodkast for deg som liker fine drakter, kjekke trenere og nidoble overstegsfinter. Med Sven B. Sundet, Tete Lidbom og Nettsjef Lars. Heia Fotball!

Episodebeskrivelse

Ukas gjest har egen Wikipediaside! Det er rått. Noe annet som er rått med dagens gjest er at han har drevet en egen radiokanal! Han har hatt suksess med eget program her på P3, faktisk så stor suksess at han slutta og begynte å lage egne shows, som han har turnert landet med siden. Han er Bodø/Glimt-supporter på sin hals, podkast-gründer, en gudfar for Stand Up-miljøet i Bodø, stisykler, fotballpappa, fotballtrener, sykepleier, katte-mind-controll-ekspert, Man United-fan og en mann som lever etter mottoet “Livet er for kort til å ikke trives”! Dagens gjest er programleder i Heimalaga podkast, styreleder i Sense by Tanya AS; Erlend Osnes! Erlend forteller om livet som Stand Up-komiker, om å bli gjenkjent av Ole Gunnar Solskjær, om å elske Bodø/Glimt, om å forstue en testikkel, gjøre store penger på antikviteter og mye, mye mer! Tete ser ut som Frank Ocean, Sven har lest en fantastisk bok og Nettsjef Lars er innom med en voldelig beretning fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook og Twitter: @P3HeiaFotball