Game of Thrones-podkasten

Seriebeskrivelse

Filmpolitiets Game of Thrones-podkast er for deg som også elsker verdens største TV-serie. Her nerder vi om alt fra sleipe familieintriger til storslåtte dragekamper. Du får fanteorier, ekstrainfo fra bøkene, høylytt diskusjon og gjester som har både peiling og sterke meninger. Se alle sesongene sammen med Sigurd og Marte for å få den fulle GoT-opplevelsen.

Episodebeskrivelse

Det tok sin tid, men endelig har det kommet en skikkelig trailer for sesong 8 av Game of Thrones! Vi kaster oss ut i praten og teoriserer over hva det vi ser i traileren kan bety for den kommende sesongen.