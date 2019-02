Game of Thrones-podkasten

Seriebeskrivelse

Filmpolitiets Game of Thrones-podkast er for deg som også elsker verdens største TV-serie. Her nerder vi om alt fra sleipe familieintriger til storslåtte dragekamper. Du får fanteorier, ekstrainfo fra bøkene, høylytt diskusjon og gjester som har både peiling og sterke meninger. Se alle sesongene sammen med Sigurd og Marte for å få den fulle GoT-opplevelsen.

Episodebeskrivelse

Med Danys erobringer i Slaver’s Bay, til Tywins renkespill i King’s Landing og et par fabelaktige badescener rundt omkring på Westeros i tankene – er sesong 3 av Game of Thrones seriens beste? Det diskuterer vi når vi går gjennom vårt gjensyn med sesongen. Vi svarer på spørsmål fra lytterne, tar deg gjennom sesongen og kårer det beste og det verste, og i en sesong der den ene grusomme tragedien følger den andre, må vi også dele ut prisen for kuleste dødsfall.