Gledelige nyheter for «Game of Thrones»-fansen!

«House of the Dragon» er bekreftet som den første «spin off»-serien til «Game of Thrones» - og vi gleder oss veldig! Vi diskuterer hva den skal handle om, hva som skjedde med den kansellerte «Bloodmoon»-serien og fabler litt om hva slags Westeros vi kommer til å få se i den nye serien. Vi anmelder også kinoaktuelle «De dødes tjern» (23 min) og Viaplays nye norske krimdrama «Besatt» (37 min).