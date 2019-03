Filmpolitiet

Serietips: 7 skatter på Viaplay

Strømmetjenesten Viaplay er stappfull av serier, og vi har plukket ut 7 godbiter du absolutt ikke bør bla forbi. Dette er ikke nødvendigvis de største og mest kjente seriene, men alle er soleklare anbefalinger - enten du trenger selskap til frossenpizzaen, eller vil senke tenna i noe litt mer superkomplekst, Rekkefølgen er: Atlanta (2 min), Fresh off the Boat (9 min), Transparent (17 min), It's Always Sunny in Philadelphia (22 min), My Name is Earl (28 min), Counterpart (34 min) og Legion (40 min).