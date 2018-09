Filmpolitiet

Ukas ene kinopremiere og to nye serier!

Bare en film har kinopremiere denne uka. Både Birger, Marte og Sigurd har sett "Hotel Artemis" med blant andre Jodie Foster og Dave Bautista, men er bare middels fornøyde. Den sjette sesongen av "Orange Is the New Black" er ute på Netflix. Sigurd forklarer hvorfor serien har tapt seg litt. (14 min) HBO har lagt ut de tre første episodene av "Castle Rock", som foregår i Stephen Kings rikholdige univers. Sigurd forteller hvorfor dette er et potensielt eldorado for fansen. (24 min) Regissør James Gunn fikk sist helg sparken fra "Guardians of the Galaxy vol. 3" på grunn av gamle tweets med stygge vitser. Vi diskuterer hvorfor dette er en uheldig utvikling i Hollywood. (37 min) Filmfestivalen i Venezia starter 29. august, og har offentliggjort et imponerende program, blant annet med Paul Greengrass-filmen "22 July". (47 min) Og endelig er det klart cirka når den siste sesongen av "Game of Thrones" får premiere, mens fans av westernserien "Deadwood" kan glede seg over at en film er annonsert. (57 min)