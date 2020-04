Serietips ep. 12: Rune Temte

Selveste Ubba fra The Last Kingdom er gjest i Serietips! Eller kjenner du ham kanskje best som Bron-Char fra Captain Marvel? Rune Temte gir deg uansett sine tips om hva du bør bruke tid på i TV-ruta. Og her blir det både anekdoter fra stjernespekkede Hollywood-møter og gull fra den gode gamle videosjappa!