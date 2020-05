«Le Bureau» er tilbake!

Verdens beste spionserie, «Le Bureau», er tilbake med sin 5. sesong. De to første episodene ligger nå ute på NRK TV, og vi kan konstatere at den franske agentspenningen er like høy som før. Cate Blanchett spiller den konservative anti-feministen Phyllis Schlafly med sin sedvanlige autoritet i den provoserende og engasjerende miniserien «Mrs. America» på HBO Nordic. Og vi ser på noen av seriene som strømmetjenesten Quibi lanserer for telefoner og nettbrett. Programledere er Birger Vestmo og Sigurd Vik.