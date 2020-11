The Mandalorian S2E1 - The Marshal

«The Mandalorian» sesong 2 er i gang, og vi diskuterer premieren. Hva synes vi om den nye «Star Wars»-dragen? Hvor lenge må en Bantha pusse tennene? Og Sigurd får fanboymeltdown av The Marshal. Vi deler ut beskar, kårer ukas stormtrooper, svarer på spørsmål og fyrer av en real runde faaaaantheory watch! This is The Way.